В Лондоне встревожены возможной встречей Путина и Трампа перед саммитом НАТО
По мнению британских властей, предварительные переговоры глав государств могут спровоцировать перемену настроений лидера США касательно целей, которые преследует организация.
Фото: Mikhail Klimentyev / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Лондон обеспокоен тем, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться до саммита НАТО и визита американского лидера в Великобританию.
По мнению туманного Альбиона, предварительные переговоры глав государств могут спровоцировать перемену настроений Трампа касательно целей, которые преследует НАТО. Об этом пишет издание The Times.
Напомним, ранее американский президент рассказал о потенциальном саммите с российским лидером. Трамп отметил, что он может состояться до конца лета.