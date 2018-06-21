В Лондоне встревожены возможной встречей Путина и Трампа перед саммитом НАТО

Лондон обеспокоен тем, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться до саммита НАТО и визита американского лидера в Великобританию.

По мнению туманного Альбиона, предварительные переговоры глав государств могут спровоцировать перемену настроений Трампа касательно целей, которые преследует НАТО. Об этом пишет издание The Times.

Напомним, ранее американский президент рассказал о потенциальном саммите с российским лидером. Трамп отметил, что он может состояться до конца лета.