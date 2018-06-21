Евросоюз одобрил закон против публикации мемов

Популярные сайты могут обязать ставить специальные фильтры с запретом публикации материалов, которые защищены авторским правом. Законопроект уже одобрили в комитете Евросоюза, причем за высказались 15 человек, против - десять членов организации.

По данным издания The Independent, эксперты предрекают полное исчезновение мемов после вступления в силу такого закона. В качестве аргументов специалисты отмечают, что для создания подобных коллажей зачастую используются изображения известных людей, а также фрагменты из телешоу и фильмов.

Противники документа отметили, что не исключена некорректная работа этой системы.

«Статья 13 делает беспрецедентный шаг к трансформации Интернета из открытой платформы для обмена и инноваций в инструмент для автоматизированного наблюдения и контроля за пользователями», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Еврокомиссия предложила такой закон еще в 2016 году, однако в силу он может вступить только после того, как его одобрят представители 28 стран - членов Евросоюза.