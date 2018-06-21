Украине нужно выплатить $33 млрд долга за пять лет - Гройсман

В ближайшие пять лет Киев будет вынужден выплатить 33 миллиарда долларов по внешнему долгу. С таким сообщением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Это чрезвычайно серьезная сумма, которая лежит тяжестью и сдерживает нас в повышении социальных стандартов и модернизации», - заявил он во время заседания комитета Верховной рады по вопросам экономической политики.

Между тем Гройсман подчеркнул, что уже в этом году Киеву необходимо отправить на обслуживание внешнего долга пять миллиардов долларов, утоняет УНИАН.

Ранее в Верховной раде обеспокоились долгом Киева, который, по расчетам одного из депутатов, к 2020 году достигнет 117 миллиардов долларов.