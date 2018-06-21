Американские спутники подверглись мощнейшей кибератаке

Эксперты по кибербезопасности компании Symantec зафиксировали масштабную кибератаку со стороны якобы китайских хакеров, направленную на оборонные, космические и телекоммуникационные комплексы США.

В частности, специалисты подчеркнули, что такая атака велась с целью национального шпионажа, причем она якобы поддерживается на государственном уровне китайскими властями, сообщает агентство Reuters.

Согласно сообщению, хакеры могут быть заинтересованы в том, чтобы перехватить гражданский и военный трафики. По данным компании Symantec, злоумышленники после получения доступа к зараженному компьютеру могут нанести значительный ущерб мировой инфраструктуре.

«Нарушение работы спутников может привести к проблемам в функционировании гражданских и военных объектов», - говорится в сообщении.

По словам технического директора корпорации Викрама Такура, последствия таких кибератак могут коснуться всех людей. Дело в том, отметил он, что спутники важны для исправной работы гаджетов. В частности, речь идет об определении геолокации.

Специалистам пока не удалось уточнить, каким образом хакеры атакуют защищенные системы. Однако об инциденте уже стало известно Федеральному бюро расследований и Департаменту внутренней безопасности США.

Более того, технические данные о кибератаках направили в оборонные организации азиатских государств.

Ранее хакерам удалось взломать компьютерные сети компании-подрядчика Военно-морских сил США и выкрасть значительный объем данных. В частности, речь идет об информации о перспективных вооружениях.