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Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о распаде СССР

Егор Левин
01:53 21.06.2018
Политик отреагировал на рассказ грузинского артиста о радости из-за распада Советского Союза.
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о распаде СССР
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков разместил в своем профиле в социальной сети Twitter сообщение на тему высказывания грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе о том, что он сильно радовался распаду Советского Союза. Как написал сенатор, именно СССР сделал из Кикабидзе того, кем он является сейчас.

«Кикабидзе стал тем, кто он есть, только благодаря СССР. Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости - нет», - заявил Пушков.

Напомним, ранее грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что в СССР «была духовность», но герб Советской республики всегда вызывал у него неприязнь и он не мог понять, как можно было придумать подобное.

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