Российские военные врачи оказали помощь 82 сирийцам

Вместе с тем отмечаются отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия, и Хама.

Представители Центра по примирению враждующих сторон приняли участие в заседании Национального Антитеррористического Комитета Сирийской Арабской Республики. На заседании обсудили возможность скорейшего сокращения сроков согласования с Бюро национальной безопасности Сирии возвращения жителей населенного пункта Шабъа (провинции Дамаск), предоставления возможности прохода женщин и детей из освобожденных от незаконных вооруженных формирований населенных пунктов Ялда, Бабилла и Байт-Сахм (провинции Риф Дамаск) в другие населенные пункты для решения бытовых проблем и посещения лечебных заведений.

В населенных пунктах Дума и Эн-Насирия за день обследовано 24 здания, обнаружено и обезврежено четыре мины, шесть снарядов и восемь самодельных взрывных устройств.

Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс восстановления мирной жизни. В населенных пунктах провинции Хомс продолжаются работы по разбору завалов, очистке автомобильных дорог от насыпей и завалов. Ведется восстановление мачт дорожного освещения, линии электропередач на участке Заафарана-Дейр-Фур-Изиддин.

Представителями Центра по примирению проведен мониторинг восстановления объектов инфраструктуры в населенном пункте Сакба провинции Риф Дамаск. Организована рабочая встреча с руководством местного самоуправления, в рамках которой определены объемы и сроки проведения восстановительных работ в школе и линии электропередач.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Всего за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 209 человек, в Восточную Гуту – 112 человек. Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 69 597 жителя Восточной Гуты.

Несмотря на усилия Центра по примирению в Южной зоне деэскалации из-за действия боевиков гуманитарная ситуация ухудшается. Лидеры незаконных вооруженных формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии, не обеспечивают получения населением достаточного количества продуктов питания и медикаментов, изымая их в пользу боевиков.

С целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи проведена гуманитарная акция жителям населенного пункта Сакба (провинция Риф Дамаск) и Халабия (провинция Алеппо). В каждом из населенных пунктов людям передано 650 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил шесть тонн.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 82 сирийцам, в том числе 23 детям.