На аукционе военной техники в Финляндии главным лотом стал советский танк Т-34

На аукционе военной техники в Финляндии советский танк Т-34-85, судя по документам, выпущенный в 1943 году, был продан за 63 тысячи евро некоему Стену Юхансону, сообщает RT. Покупатель признался, что он выступил на аукционе Общества исторического оружия лишь как представитель своего друга.

Изначально за танк просили 56 тысяч евро, но в ходе торгов цена возросла на семь тысяч. Окончание торгов ознаменовалось бурными аплодисментами и криками «Ура Финляндии». Дело в том, что на аукцион съехались собиратели военной техники из разных стран мира, однако торги по Т-34 выиграл финн.

Ранее Т-34 был экспонатом военно-исторической выставки, однако он полностью исправен и, что называется, на ходу. Юхансон намерен самостоятельно погрузить покупку на железнодорожную платформу, чтобы доставить Т-34 новому владельцу. Он подчеркнул, что танк не покинет пределов Финляндии.

В различных финских военных музеях находится немало единиц советской военной техники – от Т-26 и Т-28 до Т-34-85, который в Финляндии называют «сотка».