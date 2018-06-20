В Москве 22 июня откроют памятник фронтовикам – работникам прокуратуры

В Москве 22 июня, в День памяти и скорби, откроют памятник героям Великой Отечественной войны из числа военных прокуроров и следователей. Памятник создан на добровольные пожертвования.

Одиннадцати фронтовикам, проходившим службу в военной прокуратуре, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ведомство просит откликнуться родственников двух из них.

Это Радченко Михаил Васильевич, родившийся 27 сентября 1917 года в Луганской области. Осенью 1943 года он, командуя танком, одним из первых переправился через Днепр и сумел продвинуться на 20 километров в тыл врага.

И Родионов Сергей Иванович, родившийся 11 сентября 1920 года в Ашхабаде. Летом 1943 года в боях на Курской дуге он умело организовал действия артиллерийской батареи.

Родственников героев или тех, кто знает что-то о судьбе их близких, просят позвонить по телефонам: +7 495 693 6417, +7 495 693 1360