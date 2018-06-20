Москва призывает США перестать искажать факты по Донбассу и выгораживать Киев, а вместо этого побудить его начать выполнять минские соглашения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова представителя Госдепа США Хезер Науэрт.

Мария Захарова призвала американских коллег более ответственно подходить к публичным заявлениям.

«Пора перестать искажать факты и выгораживать Киев, а вместо этого побудить его начать выполнять Минские соглашения, а именно прекратить обстрелы Донбасса», - заявила Захарова.

Ранее Науэрт написала в Twitter, что представители самопровозглашенных республик Донбасса угрожают наблюдателям ОБСЕ.