Строительство Крымского моста создало военную угрозу Украине – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил о якобы возникшей «военной угрозе» Украине из-за строительства Крымского моста.

«Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины», — приводит слова Турчинова «Интерфакс».

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил о необходимости уничтожить «вражескую инфраструктуру», в том числе Крымский мост.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту открылось раньше срока на полгода. Шестнадцатого мая по мосту поехали первые автомобили. C момента запуска по мосту проехало более полумиллиона машин, и интенсивность движения увеличивается.