В самом крупном скифском кургане найдены артефакты IX-ого века до нашей эры

Артефакты IX века до нашей эры обнаружили археологи Русского Географического общества (РГО) в Тыве. Среди них - наконечник стрелы, каменные круги, глиняные черепки и фрагменты керамики. Предметы глубокой древности не плохо сохранились. Раскопки велись в кургане Туннуг, который считается потенциально самым богатым на находки курганом для археологов.

Наконечник стрелы скифов пролежал в скифском кургане Туннуг около трех тысяч лет.

«Найден бронзовый наконечник стрелы, редкого уникального для Тувы типа. Это трехлопастной втульчатый наконечник такой очень специфической формы, точно таких в Туве еще не находили», - рассказал Старший научный сотрудник ИИМК РАН Тимур Садыков.

Курган Туннуг - седьмой по счету, в так называемой Долине Царей на севере Тывы. IX век до нашей эры - он считается одним из самых ранних захоронений эпохи скифов. Добраться до места раскопок можно только на гусеничных армейских болотоходах.

Диаметр кургана - около ста сорока метров. Сейчас исследователи из экспедиции Русского Географического Общества ведут раскопки на его границах. Каждая находка - на вес золота. Даже по кускам дерева, которые, возможно, использовались при сооружении могилы, можно определить ее возраст и кто тут был похоронен. А найденные каменные круги, глиняные черепки и фрагменты керамики говорят о богатстве древнего скифского захоронения.

«Здесь есть отдельный объект недалеко от кургана, в котором находятся фрагменты керамики, и сейчас вот как раз идет расчистка небольшого участка. Фрагменты все маленькие, и потом предстоит долгая работа из всех этих фрагментов воссоздать форму сосуда», - рассказал старший научный сотрудник Иимк Ран Тимур Садыков.

Центр Туннуга участники экспедиции еще не затрагивали. Когда это произойдет, ученые рассчитывают обнаружить еще больше уникальных предметов. Специалисты полагают, под каменной насыпью кургана из-за заболоченной местности и вечной мерзлоты может сохраниться органика и исторические артефакты.