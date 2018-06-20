В ООН не получали от США уведомления о выходе из СПЧ

В ООН заявили, что не получали от США официальных уведомлений о выходе из Совета по правам человека (СПЧ), сообщает РИА Новости.

«Обычно мы получаем некое уведомление, но пока не получили. До этого не было случаев выхода из Совета», — сообщил представитель президента Генеральной Ассамблеи ООН Бренден Варма.

Минувшей ночью (в 17.00 по среднеамериканскому времени) администрация президента США распространила сообщение о выходе страны из Совета по правам человека как организации, утратившей свои функции. По заявлениям США, СПЧ используется для давления на Израиль. В Израиле поблагодарили США за выход из Совета по правам человека.