Гатчинскому дворцу вернули 16 портретов, похищенных во время войны

Гатчинскому дворцу вернули 16 уникальных полотен, вывезенных фашистами во время Великой Отечественной войны. Среди похищенного – портреты Ивана Грозного и Екатерины Великой, Великого князя Павла Петровича, других государственных деятелей России.

Полотна были вывезены во время отступления немецких войск из-под Ленинграда: вывозом картин занималась спецгруппа «Рейхсляйтер Розенберг». Похищенные портреты считались утраченными.

Их возвращение в Гатчину стало результатом кропотливой работы нескольких министерств, ведомств и организаций.