Гатчинскому дворцу вернули 16 портретов, похищенных во время войны
Уникальные портреты были похищены немцами во время оккупации Гатчины.
Гатчинскому дворцу вернули 16 уникальных полотен, вывезенных фашистами во время Великой Отечественной войны. Среди похищенного – портреты Ивана Грозного и Екатерины Великой, Великого князя Павла Петровича, других государственных деятелей России.
Полотна были вывезены во время отступления немецких войск из-под Ленинграда: вывозом картин занималась спецгруппа «Рейхсляйтер Розенберг». Похищенные портреты считались утраченными.
Их возвращение в Гатчину стало результатом кропотливой работы нескольких министерств, ведомств и организаций.