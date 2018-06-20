Экстрадированный в Россию глава ОПГ Гагиев симулировал аэрофобию

Обвиняемый в организации десятков заказных убийств, экстрадированный из Австрии глава организованного преступного сообщества Аслан Гагиев пытался симулировать аэрофобию. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Гагиев заключен под стражу на территории России.

«Австрийской стороне были предоставлены дополнительные сведения и материалы в связи с многочисленными жалобами стороны защиты, в том числе на якобы наличие у него "аэрофобии"», — приводит РИА Новости слова Куренного.

Ранее сообщалось, что Австрия выдала России лидера преступной группировки, организовавшего 60 заказных убийств.

В 2014 году, спасаясь от ареста, Гагиев бежал в Австрию, где пытался получить статус беженца. Однако в это время он уже был объявлен в международный розыск, преступника задержали в январе 2015 года. Процесс экстрадиции занял более трех лет. Сам Гагиев отказывался лететь в Россию, утверждая, что страдает аэрофобией. Эксперты опровергли его жалобы.