Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан обжаловала свой арест, сообщает пресс-служба Лефортовского суда, который ранее санкционировал содержание Цуркан под стражей. В суде сообщили, что жалоба будет рассмотрена 28 июня в 10 утра.

Ранее сообщалось, что Лефортовским судом по подозрению в шпионаже была задержана гражданка иностранного государства. Позднее стало известно, что задержанную зовут Карина Цуркан, она – полный тезка члена правления энергетического холдинга ПАО «Интер РАО». Однако в ПАО сообщили, что Цуркан находится в отпуске.

Вскоре российские СМИ уточнили, что у Цуркан – румынское гражданство, она подозревается в шпионаже в пользу Румынии.

В МИД Румынии подтвердили румынское гражданство задержанной, однако заявили, что не получали от российской стороны заявлений об аресте Цуркан. В румынском МИД обещали предоставить ей консульскую помощь.