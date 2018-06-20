На Украине торжественно открыли и освятили банкомат

В подконтрольном Киеву населенном пункте Красногоровке, который находится недалеко от линии соприкосновения в Донбассе, торжественно открыли банкомат.

На церемонии был проведен ритуал перерезания ленты и освящения банкомата служителем церкви. Об этом сообщается на странице Facebook «Пресс-службы Донецкой облгосадминистрации».

«Райгосадминистрация Красногоровки торжественно открыла банкомат. С перерезанием ленты. С таинством освящения банкомата святой водой», - говорится в сообщении.

Пользователи сети обвинили местные власти в чрезмерном пафосе столь обыденного и само собой разумеющегося события.