На Украине торжественно открыли и освятили банкомат
На церемонии был проведен ритуал перерезания ленты и освящения банкомата служителем церкви.
Фото: Прес-служба Донецької облдержадміністрації / Facebook
В подконтрольном Киеву населенном пункте Красногоровке, который находится недалеко от линии соприкосновения в Донбассе, торжественно открыли банкомат.
На церемонии был проведен ритуал перерезания ленты и освящения банкомата служителем церкви. Об этом сообщается на странице Facebook «Пресс-службы Донецкой облгосадминистрации».
«Райгосадминистрация Красногоровки торжественно открыла банкомат. С перерезанием ленты. С таинством освящения банкомата святой водой», - говорится в сообщении.
Пользователи сети обвинили местные власти в чрезмерном пафосе столь обыденного и само собой разумеющегося события.