Ева Лонгория впервые стала мамой

Звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория стала мамой в 43 года. Ее сын Себастьян родился в одной из клиник Лос-Анжелеса, сообщает Cosmopolitan.

Для Лонгории это первый ребенок. У ее мужа, бизнесмена Хосе Антонио Бастона, есть трое детей от первого брака.

Ева Лонгория объявила о своей беременности в декабре прошлого года. И, хотя признавалась, что переносит беременность тяжело – много спит и ей трудно дышать, - старалась сохранить активный образ жизни, участвуя в фотосессиях и вечеринках.