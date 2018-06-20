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Ева Лонгория впервые стала мамой

Дмитрий Семенов
19:04 20.06.2018
Звезда «Отчаянных домохозяек» родила своего первенца в 43 года.
Ева Лонгория впервые стала мамой
Фото: Wieseface to face / Globallook

Звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория стала мамой в 43 года. Ее сын Себастьян родился в одной из клиник Лос-Анжелеса, сообщает Cosmopolitan.

Для Лонгории это первый ребенок. У ее мужа, бизнесмена Хосе Антонио Бастона, есть трое детей от первого брака.

Ева Лонгория объявила о своей беременности в декабре прошлого года. И, хотя признавалась, что переносит беременность тяжело – много спит и ей трудно дышать, - старалась сохранить активный образ жизни, участвуя в фотосессиях и вечеринках.  

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