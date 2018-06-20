Минобороны США разрабатывает смертельный вирус - СМИ

Ученые рассказали, что миру может грозить новая смертоносная пандемия. И на этот раз причиной ее станут эксперименты в области синтетической биологии. Чтобы наглядно показать это, ученые смоделировали ситуацию, при которой условный вирус вышел из-под контроля. Исследователи дали ему название Clade X. Он представляет из себя модифицированный вирус гриппа. По расчетам ученых, он убьет примерно 150 миллионов человек. Такие данные опубликовал портал Science Alert.

К счастью, это были лишь умозрительные данные - в реальности такого эксперимента не проводили. Однако, ученые осознают «темную» сторону исследований в области синтетической биологии. Помимо этого, они опасаются, что такие разработки могут попасть в руки террористов, говорится в статье.

Микробиолог Майкл Империале из Мичиганского университета в США хоть и заявил, что по сути своей синтетическая биология и не представляет угрозы для человека, но эксперимент своих канадских коллег осудил. Напомним, что ученые из Канады «воскресили» вирус лошадиной оспы, который опасен и для человека.

По словам Майкла Империале, которые приводит издание, генетический код практически любого вируса теперь можно найти в Интернете и следовательно синтезировать. Именно поэтому, по мнению ученого, возможность воссоздания известных патогенных вирусов стала вполне реальной.

Помимо доступности, Империале отметил, что нередко вирусы специально, в лабораторных условиях, делают более устойчивыми к антибиотикам и вакцинам.

Однако, ученые поспешили успокоить – появление совершенно новых вирусов маловероятно. С помощью внесений даже незначительных изменений в их структуру, действие почти любого вируса можно нивелировать.

В статье сообщается, что основным заказчиком исследования является Минобороны США, что наводит на определенные соображения о целях таких «экспериментов».