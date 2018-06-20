В ФАС спрогнозировали будущее цен на топливо

В ближайшее время цены на топливо расти не будут, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на совещании Кабинета министров с Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день цели, которые правительство себе поставило, и, соответственно, снижение своевременное акцизов привели к тем планируемым результатам, на которые рассчитывало население, рассчитывало правительство», - сказал он.

По словам Артемьева, дальнейшая ситуация на топливном рынке зависит от действий правительства. Пока же, отметил он, оптовые и розичные цены стабилизировались, и нет основания ожидать их роста даже в связи с инфляцией.

В настоящее время цены на бензин снизились на 0,1%; на дизтопливо остались без изменений.

Ранее сообщалось, что «налоговый маневр» правительства России привел к резкому росту цен на топливо в мае-июне этого года.