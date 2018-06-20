В ЛНР рассказали, на каких позициях на самом деле находятся ВСУ в Донбассе

Информация о продвижении ВСУ вглубь Донбасса недостоверна. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Все это фейковые заявления, они неоднократно делали такие заявления про этот район, что они продвигались то на два, то на три километра, данная информация не соответствует действительности, все находятся на своих местах. Все наши военнослужащие, которые находились на позициях, продолжают на них находиться... Точно так же и военнослужащие Украины на тех же местах, на которых были до этого», - сообщил Марочко.