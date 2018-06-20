В МИД РФ призвали ООН взять под особый контроль дело Вышинского

В МИД РФ призвали ООН взять под особый контроль дело руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ожидаем от спецдокладчиков своевременной и беспристрастной реакции на случаи нарушения свободы слова и прессы», - сказал представитель МИД.

Также в российском МИД призвали Организацию Объединенных Наций обратить особое внимание на расследование убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета.

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая возле своего дома в Киеве и доставлен в суд города Херсона, где его арестовали на два месяца по обвинению в госизмене. Первого июня Вышинский официально отказался от украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина.