Экипажу задержанного на Украине сейнера «Норд» вернули российские паспорта

Владимир Войтюк, адвокат моряков задержанного весной на Украине рыболовецкого судна «Норд», заявил, что его подопечным вернули российские паспорта, однако пока покинуть территорию страны они не могут. Суды по различным эпизодам дела «Норда» еще идут, и по закону до их окончания моряки должны оставаться в Незалежной. Паспорта же им вернули, поскольку они не являются вещественными доказательствами по делу.

Ранее сообщалось, что российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. Несмотря на российско-украинский договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, российских моряков обвинили в незаконном пересечении государственной границы Украины и браконьерстве.