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В России изменятся цены на алкоголь

Роман Захаров
10:07 20.06.2018
Росалкогольрегулирование приступило к предварительным расчетам минимальных цен на спиртное.
В России изменятся цены на алкоголь
Фото: Caro Bastian/Globallookpress

Минимальная рекомендованная цена (МРЦ) на весь алкоголь в России будет определена по единой формуле для всех видов спиртного. Подведомственное Минфину РФ Росалкогольрегулирование (РАР) приступило к предварительным расчетам минимальной стоимости алкогольной продукции.

Как пишет «360», цены, по которым сейчас в рознице российские граждане покупают алкоголь, были установлены Минфином РФ в 2017 году. В то время МРЦ в рознице составила: на водку — 205 рублей за 0,5 литра, на коньяк — 371 рубль за аналогичный объем, и на шампанское — 164 рубля за 0,75 литра.

Минимальные цены на вино и винные напитки правительство пока не регулировало, хотя разговоры об этом шли.

Теперь Росалкогольрегулирование будет рассчитывать МРЦ по обновленной методике. Формула для определения розничных минимумов станет единой для всех напитков, чего раньше не было.

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз уверен, что более детализированный подход в подсчете себестоимости продукции может спровоцировать увеличение цен на спиртное. По его словам, будет учитываться больше параметров, среди которых оплата банковских гарантий на покупку акцизных марок, что повлияет на конечную минимальную розничную цену.

По информации издания, эксперты все же не ожидают значительного роста цен на спиртное в рознице. По мнению специалистов, МРЦ водки составит 235 рублей за 0,5 литра, коньяка — 450 рублей за тот же объем, вина — 130 рублей за 0,75 литра, винных напитков — 100 рублей за 0,75 литра.

Напомним, по итогам 2017 года в России снизилась розничная продажа практически всей алкогольной продукции, кроме вина.

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