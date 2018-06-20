Матч ЧМ-2018 обошел по популярности свадьбу принца Гарри

Матч между сборной Англии и Тунисом на чемпионате мира по футболу стал популярнее свадьбы принца Гарри в Великобритании. Об этом сообщила газета The Guardian.

Как сообщил сайт газеты «Комсомольская правда», средняя аудитория матча составила 13,7 миллионов человек, что стало рекордом для Великобритании с начала года. Последние минуты встречи смотрели 18,3 миллиона человек – это 69% телезрителей страны. Еще три миллиона человек смотрели онлайн-трансляцию матча в Интернете.

Напомним, что матч прошел 18 июня в Волгограде. Англичане победили со счетом 2:1.