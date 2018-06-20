В Сети появилось видео испытаний новой версии Lada Granta

В Сети опубликовано видео испытаний обновленной версии Lada Granta, проводимых АвтоВАЗом. На этот раз дорожные испытания автомобиля в Тольятти попали на видео.

Как сообщается на сайте производителя, модель оснастят икс-фейсом в стиле Lada Vesta. Также будут изменены решетка радиатора и бампер. На задней панели багажника появится название Lada, составленное из крупных литер, и номерной знак. Спереди же будет установлен новый «шильдик» с полными парусами.

Салон Granta будет оснащен новой панелью приборов, а также системой дистанционного управления и мониторинга Lada Connect.

Отметим, что в техническом плане машина не будет изменена.

Новая версия Lada Granta будет представлена на Московском международном автосалоне, который откроет свои двери для посетителей в конце августа этого года. Как ожидается, сразу после премьеры начнется серийное производство автомобиля.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ готовится запустить серийное производство обновленных спортивных седанов Lada Vesta Sport.