Конгресс США обсудит «угрозу» проекта «Северный поток - 2»

Американский совет по внешней политике 27 июня проведет в конгрессе США рабочий обед, во время которого обсудит так называемую российскую угрозу, которую якобы создает проект «Северный поток - 2». Об этом сообщил RT со ссылкой на приглашение, которое было разослано потенциальным участникам мероприятия.

Согласно анонсу на мероприятии выступят спикер Верховной рады Андрей Парубий, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, главы сейма Литвы и парламента Молдавии Викторас Пранцкетис и Андриан Канду. Также пригласили спикера польского сейма Марека Кухчинского, но в итоге Варшаву представит его заместитель.

В приглашении говорится, что выступающие «обсудят непростую ситуацию в сфере безопасности», которая сложилась в Центральной и Восточной Европе из-за длительной агрессивной политики, которая якобы проводится Российской Федерацией.

Кроме того, в ходе обеда будет затронута тема «угрозы, которую несет в себе строительство трубопровода "Северный поток - 2"», а также «его влияние на американскую политику в регионе».