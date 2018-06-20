Германия и Франция предложили создать Совет безопасности Евросоюза

Германия и Франция хотят создать Совет безопасности Евросоюза. Об этом заявили Ангела Меркель и Эммануэль Макрон после переговоров в германской правительственной резиденции Мезеберг.

Берлин и Париж считают, что организация позволит странам ЕС быстрее взаимодействовать и принимать согласованные решения, которые впоследствии будут выноситься на обсуждение Совбеза ООН. Также Меркель и Макрон заявили, что Европе необходим «совет высокопоставленных мудрецов», который сосредоточится на финансовой политике союза. По мнению западных экспертов, обе новые структуры создаются, чтобы избавиться от влияния США и представлять собственное, независимое направление во внешней политике.