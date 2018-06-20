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Гуляли всю ночь до утра: в России с размахом отметили победу национальной футбольной сборной над Египтом

Роман Захаров, Даниил Левин
08:45 20.06.2018
Сборная России по футболу одержала победу над футболистами из Египта на ЧМ-2018 со счетом 3:1.

На чемпионате мира по футболу сборная России обыграла команду Египта и почти гарантировала себе выход в 1/8 финала. Можно ли измерить счастье людей, которые вживую увидели историческую победу на стадионе «Санкт-Петербург»?

Этого момента вся страна ждала очень долго, но надежда не угасала. Еще совсем недавно никто не мог предположить, что столь важный результат будет достигнут уже после двух игр.

Две уверенные победы. Над Саудовской Аравией и Египтом. С общей разницей забитых и пропущенных мячей - 8:1.

В центре культурной столицы настоящий карнавал. Болельщики кричат, поют, танцуют. Сейчас можно все. И неважно, что утром на работу.

Иностранные фанаты тоже болеют за страну - хозяйку первенства. Ну а туристы, приехавшие из Египта, пытаются найти в себе силы, чтобы не разрыдаться вместе с футболистами, первыми вылетевшими с турнира.

Сборная, к большому сожалению египтян, оказалась лишней на этом празднике футбола. А вот многочисленные болельщики со своими яркими нарядами и громкими речевками останутся в истории турнира.

Москва тоже не спит этой ночью. Едва прозвучал финальный свисток, в центре столицы началось настоящее столпотворение. Отовсюду несутся крики: «Россия! Россия!». Сигналят автомобили. Громче всех гуляет самая футбольная улица страны - Никольская. С россиянами радость разделили болельщики и из других стран.   После возвращения из Санкт-Петербурга сборная России на подмосковной базе в Новогорске будет готовиться к заключительному матчу группового этапа с командой Уругвая. Но эта встреча будет позже. Сейчас футболисты, как и все соотечественники, радуются историческому событию.

В игре с южноамериканской командой, судя по всему, будет разыграно первое место в группе. Впрочем, в любом случае среди вероятных соперников по плей-офф, если не произойдет ничего неожиданного, гранды футбола - Португалия или Испания.

Ранее сообщалось, что западная пресса высоко оценила победу российских футболистов над командой Египта.

Напомним, сборная России одержала победу над сборной Египта в матче ЧМ-2018 и вышла в плей-офф впервые за 32 года.  

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