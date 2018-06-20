Spiegel извинился за негативную оценку игры сборной России на ЧМ-2018
Немецкое издание Spiegel Express принесло извинения читателям за свой негативный прогноз по поводу игры российской сборной на домашнем чемпионате мира по футболу. В своем материале журнал посчитал, что российская команда не сможет выйти в 1/8 финала.
Статья с извинениями вышла под заголовком «Прости, Россия, мы были не правы» после победы россиян в матче с командой Египта.
Авторы материала рассказали, что не верили в то, что подопечные Станислава Черчесова смогут выйти в плей-офф даже после победы над сборной Саудовской Аравии.
В статье сказано, что после второй игры все выглядит иначе, так как Россия почти достигла 1/8 финала и изменила их мнение.
Журналисты считают, что российские футболисты сильнее, чем многие другие команды. Авторы напомнили, что в плей-офф соперниками россиян могут стать Испания или Португалия, которые станут для подопечных Станислава Черчесова «непреодолимым препятствием».
Напомним, 19 июня сборная России по футболу одержала вторую победу на ЧМ-2018. Россияне победили команду Египта со счетом 3:1.