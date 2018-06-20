Укры поломали бы даже индейские вигвамы: пользователи Сети отреагировали на призыв украинского блогера сжечь Донбасс

Донбасс нужно «залить напалмом» и очистить эту территорию от «маргинальных» местных жителей. С таким заявлением выступил популярный на Украине блогер-каратель Святослав Степкин, известный под псевдонимом Горький Лук.

«Нужно понять, нам нужны эти люди или территория. Моя бы воля, я бы залил там все напалмом, и чтобы через пять лет там рос рапс», - сказал Степкин на так называемом фестивале блогеров, который проходил в Днепропетровске.

При этом мужчина поинтересовался у собравшихся, что именно они хотят вернуть, говоря о Донбассе: территорию или людей.

Блогер добавил, что «маргинализация Донбасса началась не в 90-х, а в 30-х годах на фоне депопуляции населения Украины». По мнению Степкина, это «было похоже на картину обратного завоевания Америки», как будто «не англичане приплыли в Америку, а индейцы в Англию и начали строить не форты и железные дороги, а ставить вигвамы».

Отметим, что выступление Степкина, который, кстати, раньше преподавал русский язык и литературу, а теперь является участником карательной операции на востоке Украины, вызвало в большинстве своем негативную реакцию у пользователей Сети.

«Если бы укры приплыли к индейцам, и вигвамы сломали бы, накопав землянок», - гласит один из комментариев.

Кроме того, по мнению интернет-пользователей, видеозапись необходимо показать евродепутатам в Европарламенте.

«Украинская деградация во всей красе. Таким, как этот немытый (в прямом смыле слова), даже размножаться противопоказано», - возмутился один из посмотревших ролик людей.

Пользователи Сети также назвали Степкина «плохо одетым существом с давно немытой башкой» и сочли необходимым показывать подобные выступления в СМИ, чтобы люди понимали всю степень деградации украинских националистов.