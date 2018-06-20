Американский генерал рассказал о победителе в третьей мировой войне

Генарал-лейтенант (в отставке) армии США Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль из Американского университета заявили, что победителем третей мировой войны не обязательно станут успешные в прошлом военные державы. Об этом сообщил War On The Rocks.

Они рассказали, что среди факторов, способных обеспечить преимущества одной стороне над другой, космические и компьютерные технологии, искусственный интеллект и робототехника. Эксперты отметили, что раньше во время глобальных конфликтов эти технологии не использовались.

По их мнению, страны, которые не имеют опыта в масштабных боевых действиях, но обладают современным высокотехнологичным оружием, скорее всего, получат преимущества перед успешными в прошлом военными державами. Специалисты подчеркнули, что первым в отличие от вторых не нужно прилагать усилия для поддержания устаревшего оружия. Барно и Бензаэль отметили, что на военную стратегию таких государств не оказывает влияние прошлый опыт, который подчас искажает оценку будущего.

Эксперты также отметили роль х-фактора. Они считают, что внесение дополнительных изменений в современные системы и процессы ведения боевых действий может оказаться катастрофическим для противников, которые успешно используют глобальные преобразования.