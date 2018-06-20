На Украине Богдана Хмельницкого признали «скрытым коммунистом и агентом Путина»

На Украине обсудили вопрос о переименовании города Переяслав-Хмельницкий, чтобы исключить из него упоминание о гетмане Богдане Хмельницком, который пошел на воссоединение Московского царства и Малороссии. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Игорь Попов.

Он отметил, что вторую часть названия надо убрать, так как Хмельницкий оказался «скрытым коммунистом и агентом Путина».

Попов добавил, что на этом останавливаться нельзя и надо также убрать фамилию гетмана из других топонимов.

С ним поспорил экс-вице-спикер Рады Николай Томенко. Он призвал депутата не писать исторических глупостей.

Томенко пояснил, что на Украине есть город Хмельницкий, а Переяслав известен еще с княжеских времен. Он считает, что ЦК КПСС по случаю юбилея Переяславской рады переименовал этот город и якобы переписал историю Украины. По его мнению, таким образом правительство якобы хотело подчеркнуть, что «украинцы отдавали жизнь, чтобы жить под Россией» и Переяслав-Хмельницкий является подтверждением этого.