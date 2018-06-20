Пентагон передаст Турции первые истребители F-35, несмотря на протест конгресса США

Соединенные штаты заявили о продаже Турции первых истребителей F-35 21 июня на церемонии в Форт-Уэрте в американском штате Техас, несмотря на протест конгресса США. Об этом в среду, 20 июня, сообщила газета «Известия».

Официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс сообщил, что на авиабазу Военно-воздушных сил США уже прибыли турецкие пилоты. В скором времени они приступят к тренировочным полетам.

Напомним, 18 июня сенат США принял проект оборонного бюджета на 2019 год, который предполагает санкции в отношении Турции, если она купит у России зенитно-ракетные комплексы ЗРК С-400. Согласно документу Америка прекратит участие Турции в программе производства F-35.

Во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара найдет альтернативу, если США отстранят ее от программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.