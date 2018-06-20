На Украине больше не ждут вступления страны в ЕС и НАТО
Украинский депутат оценил шансы на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.
Фото: Ye Pingfan/Xinhua/Globallookpress
Украину не ждут ни в НАТО, ни в Европейском союзе. Такое мнение высказал украинский нардеп Нестор Шуфрич.
«Благодаря нейтральному статусу Украина выиграет многое. Нам уже неоднократно сказали, что ни в НАТО, ни в ЕС нас не ждут», - заявил Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Народный депутат добавил, что Запад получил от Украины все, что хотел, и сейчас страну «используют в большой геополитической игре, и власть играет в этом фарватере, потому что ей это выгодно». По мнению Шуфрича, украинскому руководству «выгодно нагнетать ситуацию, надеясь на то, что куда-то это все выкатят».