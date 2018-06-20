Мацуев и Боярский отпраздновали победу сборной России на стадионе в Петербурге

Пианист-виртуоз Денис Мацуев и актер и певец Михаил Боярский присутствовали на футбольном матче группового этапа чемпионата мира по футболу - 2018 между командами России и Египта. Как и многие другие болельщики, они очень обрадовались победному результату национальной сборной.

На кадрах, опубликованных в профиле Мацуева в социальной сети Instagram, видно, как искренне ликует музыкант. Он не прекращая радуется вместе с толпой болельщиков, крича: «Что я вам говорил?». Рядом с пианистом, размахивая шарфом, «Ура, победа!» кричит Боярский.

Напомним, национальная сборная России по футболу одержала победу в групповом матче ЧМ-2018 над командой из Египта со счетом 3:1. Первый мяч оказался в воротах на 47-й минуте, еще два - на 59-й и 62-й минутах матча.