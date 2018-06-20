Президент Литвы заявила о готовности к «вторжению» России

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о готовности защищаться в случае так называемого «военного вторжения» России.

Причем, как отмечает издание Spiegel, вероятность такого развития событий якобы оценивается как «значительная».

«Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой», - заявила Грибаускайте.

Между тем она отметила, что Россия имеет военное превосходство, однако жители Литвы в любом случае готовы защищать свою страну. Грибаускайте также заявила, что Запад недооценивает РФ и якобы относится к стране излишне мягко.

Однако Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет никаких наступательных планов. А размещение вооружения у границ страны происходит исключительно в оборонительных целях.