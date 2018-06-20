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«Защищенная» Windows 10 оказалась уязвимой перед новым вирусом

Наталия Майорова
05:30 20.06.2018
Новый вирус представляет собой скрытую программу, которая самостоятельно «шифруется» при попадании на ПК.
«Защищенная» Windows 10 оказалась уязвимой перед новым вирусом
Фото: pixabay.com

Злоумышленники разработали новый способ получения скриншотов с экранов зараженных устройств, которые работают на базе Windows 10. Уязвимость удалось обнаружить создателям антивирусного программного обеспечения Bitdefender.

Новый вирус представляет собой скрытую программу. По данным журнала ZD Net, несмотря на то что Windows 10 содержит так называемую устойчивую защиту, которая не должна допускать вирусы в корневые папки, уязвимость была обнаружена именно в этой системе.

По мнению экспертов, вирус мог распространяться под видом якобы бесплатного VPN-сервиса. Причем при первом запуске программы вирус запускал сервис, который скрывал его присутствие в компьютере. Специалисты подчеркивают, что таким образом пользователи могли в течение длительного времени оставаться в неведении по поводу зараженности своего ПК.

Издание уточняет, что целью хакеров было распространение вредоносных программ, которые скрыто переходили по ссылкам объявлений и увеличивали число просмотров конкретных сайтов, повышая доход злоумышленников от рекламы.

Причем под влияние вируса попали популярные браузеры, такие как Internet Explorer, Firefox, Chrome или Opera.

Основной радиус действия вируса находится в США, однако под влиянием могли оказаться и такие страны, как Индия или Китай. Специалисты отметили, что для обнаружения вредоносного ПО необходимо запустить сканирование системных файлов, причем сделать это необходимо в режиме восстановления.  

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