В Лионе продали потерянную Наполеоном двууголку

Во Франции продали знаменитую двууголку полководца Наполеона Бонапарта. Аукцион во французском Лионе смог выручить за потерянную во время битвы при Ватерлоо шляпу 350 тысяч евро.

Стартовая цена двууголки составляла 40 тысяч евро. Но желающих приобрести ее оказалось так много, что головной убор подорожал в несколько раз. Имя человека, предложившего самую крупную сумму, не раскрывается. Известно только то, что он является коллекционером исторических раритетов.

Глава аукционного дома рассказал, что за годы правления императора на его голове успели побывать сотни двууголок и треуголок. Однако экспертам удалось установить подлинность только 19 из них. Ушедшая с молотка в Лионе - из их числа.

Это уже вторая удачная продажа головного убора Наполеона. Первым покупателем стал южнокорейский миллионер, заплативший за раритет 1,8 миллиона евро.