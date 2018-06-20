Уязвимые и громоздкие: американские СМИ обеспокоились беззащитностью авианосцев ВМС США на Балтике

Для выполнения задач в Балтийском море американские авианосцы класса Nimitz и Ford чересчур громоздкие, что делает их уязвимыми при приближении к Калининграду. Об этом сообщает издание The National Interest.

По мнению авторов материала, на предполагаемом европейском театре военных действий авианосцы ВМС США ограничены в своих возможностях.

В частности, отмечает издание, у России имеются противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» различного базирования, способные наносить точные удары по любой цели, расположенной от калининградского до шведского берега. Авторы материала подчеркивают, что, таким образом, большая часть Балтики находится под контролем береговых орудий России.

Кроме того, российские суда на Балтийском флоте имеют мощное противолодочное оружие, а на территории самой Калининградской области есть также и другие средства, которые могут представлять опасность для США в случае возникновения конфликта, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали компьютерные сети компании-подрядчика Военно-морских сил США, в результате чего им удалось выкрасть значительный объем данных. В частности, речь идет об информации о перспективных вооружениях.