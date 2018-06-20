Органы военной прокуратуры разыскивают родственников героев Советского Союза

В День памяти и скорби, 22 июня, в Москве откроют памятник героям Великой Отечественной войны из числа военных прокуроров и следователей. Он создан на добровольные пожертвования.

Одиннадцати фронтовикам, проходившим службу в органах военной прокуратуры, было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Ведомство просит откликнуться их родственников.

Панихидинков Андрей Алексеевич, родился 23 октября 1923 года в Тамбовской области. Отличился в начале 1945-го в Польше, когда уничтожил два штурмовых орудия, остановил вражескую контратаку и продолжал вести бой, будучи дважды раненым.

Нарбут Борис Станиславович, родился 25 декабря в Донецкой области. Командовал инженерным батальоном и при форсировании Днепра в сентябре 1943-го обеспечил успешную переправу на своем участке.

Если вы родственник героя или вам что-то известно о судьбе его близких, просим вас откликнуться и позвонить по номерам телефонов: +7 495 693 6417, +7 495 693 1360.