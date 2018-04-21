МИД Японии назвал сроки для завершения денуклеаризации КНДР

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что КНДР должна провести полную денуклеаризацию до 2020 года. Об этом он рассказал в ходе своего интервью для газеты Nikkey.

Подобный срок обусловлен тем, что, по мнению Коно, необходимо завершить процесс до смены администрации в США, Южной Кореи и Японии. Он добавил, что режим КНДР не измениться, если денуклеаризация будет отложена.

«Пока мы не увидим со стороны Северной Кореи подобных действий, никаких наград она не получит», – отметил глава японского МИД.

Напомним, ранее КНДР объявили о прекращении ракетных и ядерных испытаний. Новый курс Северной Кореи был принят в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей.

Это решение поддержал президент США Дональд Трамп.