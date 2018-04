Шведская королевская семья соболезнует в связи со смертью DJ Avicii

Шведская королевская семья выразила свои соболезнования родственникам ушедшего из жизни 28-летнего музыканта Avicii. Об этом сообщает Le monde.

«Мы были знакомы с ним и восхищались им и как художником, и как хорошим человеком. Он сделал нашу свадьбу незабываемой своей удивительной музыкой. Выражаем соболезнования его семье», – рассказал принц Карл Филипп.

Напомним, известный музыкант был обнаружен мертвым 20 апреля в своем доме в Омане. Причина смерти пока не сообщается однако известно, что Avicii в последние годы тяжело болел. Музыкант прославился благодаря My Feelings for You, Levels, Seek Bromance и Blessed.