На Украине признали невозможность вернуть Крым

На сегодня Украина не в состоянии вернуть Крым. Об этом заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что в настоящее время Киев вынужден ограничиваться дипломатическим демаршами и политическими заявлениями. Также по мнению Туки, Крым и Донбасс в долгосрочной перспективе вернутся в состав Украины, а Российская Федерация за свои действия «понесет ответственность».

Заместитель министра заявил, что его ведомство накапливает свидетельства «незаконной» добычи ресурсов, включая рыбы и песка, на территории Крыма.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума. За такое решение проголосовали свыше 95% жителей полуострова. Местными властями был инициирован референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина считает Крым «временно оккупированной территорией». При этом Россия многократно заявляла, что присоединение Крыма не противоречит нормам международного права.