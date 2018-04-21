Трамп ответил демократам на иск о «сговоре с РФ»

Дональд Трамп прокомментировал обвинения со стороны Демократической партии, которая заподозрила штаб американского президента в сговоре с РФ.

По его мнению, это «хорошие новости». Он добавил, что Республиканская партия обязательно ответит демократам на судебный иск.

«Это может быть хорошей новостью в том смысле, что теперь мы сможем ответить относительно DNC-серверов (Национального комитета Демократической партии – прим.ред.), которые они отказались передать ФБР, серверов Дебби Вассерман-Шульц, документов, которые хранились у таинственного человека из Пакистана и электронных писем Клинтон», - сообщил Трамп в своем Twitter.

Напомним, Демократическая партия США подала судебный иск в окружной суд Манхэттена против Российской Федерации, WikiLeaks, ГРУ и предвыборного штаба президента Трампа, обвинив их во влиянии на президентские выборы, прошедшие в стране в 2016 году.