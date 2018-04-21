Ты ушел слишком рано – певица Мадонна скорбит о смерти DJ Avicii

Ушел из жизни шведский музыкант и диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii. Американская певица Мадонна в своем Twitter выразила по этому поводу соболезнования.

«Так грустно… Так трагично. Прощай, дорогой милый Тим. Ты ушел слишком рано», – написала певица в комментарии к своей фотографии с Avicii.

Отмечается, что музыканты работали в 2012 году над треком Girl gone wild. Также Avicii сделал несколько успешных ремикс-версий композиций Мадонны.

Музыкант скончался в Омане, его тело было обнаружено днем 20 апреля. Причины смерти не сообщаются, однако известно, что 28-летний Берглинг испытывал проблемы со здоровьем, в том числе у него был острый панкреатит.