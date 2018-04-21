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Москва спросила Лондон о передаче данных по «делу Скрипалей» частным лицам

Александра Арсентьева
06:50 21.04.2018
В посольстве напомнили о заявлении, опубликованном в BBC 19 апреля Углева, провозгласившего себя создателем так называемого «Новичка».
Москва спросила Лондон о передаче данных по «делу Скрипалей» частным лицам

Посольство России в Лондоне требует от МИД Британии подтвердить или опровергнуть нотой факт передачи частным лицам данных, касающихся расследования отравления четвертого марта в Солсбери шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сказано в ответе пресс-секретаря дипмиссии на вопрос о заявлениях Владимира Углева, который выразил уверенность в том, что Скрипалей отравили веществом А-234.

В посольстве напомнили о заявлении, опубликованном в BBC 19 апреля Углева, провозгласившего себя создателем так называемого «Новичка», о том, что он пришел к выводу, что Скрипали были отравлены веществом А-234 «на основании направленных ему недавно спектральных данных».

Заявление Углева в российском дипломатическом представительстве посчитали необычным, так как оно означает, что частному лицу был предоставлен доступ к данным, получения которых Россия не может добиться от Британии уже несколько недель.

Также представитель посольства добавил, что ранее с публичными комментариями, которые были сделаны на основе неких «разведданных», к которым ему был обеспечен доступ, выступал экс-командир полка химической защиты вооруженных сил Британии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

«Выглядит это так, как будто британская сторона делится весьма конфиденциальной информацией с частными лицами», – сказали в посольстве, добавив, что подобные действия являются очередным нарушением правил ОЗХО.

Как заявил представитель посольства, от Форин-офиса было потребовано нотой подтвердить или опровергнуть факт передачи частным лицам информации о расследовании «дела Скрипалей», предоставить доступ к документам, на которые ссылаются вышеупомянутые персоны.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что правоохранительными органами Британии были идентифицированы основных подозреваемых по инциденту в Солсбери. В настоящий момент полиция пытается возбудить дело против «лиц, представляющих интерес для следствия, которые предположительно вернулись в Россию».

После случая с отравлением Скрипаля и его дочери отношения РФ и Британии обострились. По утверждению Лондона, не подкрепленному доказательствами, к отравлению неким нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» якобы причастна Россия. Свою причастность Москва категорически отрицает, предлагая в расследовании сотрудничество.

 

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