Сеул отреагировал на решение КНДР заморозить ядерные испытания

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поприветствовал решение КНДР о прекращении ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет.

Он назвал такой шаг значительным прогрессом в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, передает агентство Yonhap.

«Решение Северной Кореи - значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова. Это создаст благоприятную среду для достижения успеха в переговорах на предстоящем саммите между КНДР и США», - отметил Мун Чжэ Ин.

Он также подчеркнул, что Сеул приложит все усилия для подготовки межкорейского саммита.

Ранее Ким Чен Ын объявил о новом экономическом курсе и объяснил, почему КНДР больше не нужны ядерные испытания и испытания баллистических ракет. Также Пхеньян закрывает ядерный полигон на севере страны, отметил северокорейский лидер.

Новый курс Северной Кореи был принят в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также перед запланированной встречей Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.