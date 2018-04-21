Во Владивостоке обрушилась часть пристройки жилого дома

В ночь на 21 апреля во Владивостоке произошло частичное обрушение пристройки дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

«В городе Владивостоке произошло частичное разрушение пристройки с торцовой части кирпичного двухэтажного одноподъездного дома, расположенного по адресу: улица Фонтанная,18б», - сообщили в экстренном ведомстве.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, разбирая завалы, а также сотрудники полиции, работники коммунальных служб, медики и следователи. Отмечается, что никто не пострадал.

«К работам привлечено 35 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю 15 человек и 4 единицы техники», - добавили в МЧС.

В пункте временного размещения, который развернули в средней школе №46, находятся четыре человека, которые проживают в другом крыле дома.