Skrillex рассказал, почему не стало Avicii

Американский диджей Сонни Джон Мур, известный под псевдонимом Skrillex, рассказал, что музыкальная индустрия может быть жесткой и он видел, как все это «напало» на его шведского коллегу Тима Берглинга - Avicii.

«Тим был настоящим гением и новатором, но в то же время чувствительным и скромным. Эта индустрия может быть грубой и я видел, как она напала на него. Мне просто хотелось бы обнять его сказать, что все будет хорошо», - написал Skrillex в своем Instagram.

Артист отметил, что несмотря на то, что они с Avicii не были близкими друзьями, он ощущает «глубокую грусть». Skrillex выразил соболезнования в связи со смертью шведского диджея.

Ранее стало известно, что Avicii умер в возрасте 28 лет. Причины смерти не сообщаются, однако Берглинг долгое время испытывал проблемы со здоровьем. Из-за чрезмерного употребления алкоголя у него образовался панкреатит.