В Нигерии во время заседания парламента украли церемониальный жезл: видео

Из верхней палаты парламента Нигерии хулиганы украли церемониальный жезл, без которого невозможно принятие решений сената. Национальная ассамблея Нигерии (парламент) дала главе полиции страны 24 часа на поиски жезла.

Как пишет портал myjoyonline, полиция Нигерии обнаружила церемониальную булаву под эстакадой у городских ворот. В этом месте жезл обнаружил прохожий и сообщил о находке правоохранителям.

«Несколько злоумышленников ворвались в Сенат, верхнюю палату Национального собрания, и схватили церемониальный жезл во время заседания. Полиция заявила, что булава была в конечном итоге найдена под эстакадой», - пишет издание.

Нигерийские полицейские отметили, что расследование инцидента все еще продолжается, а виновных накажут. По предварительным данным, к организации кражи мог быть причастен отстраненный сенатор Ови Омо-Ареге, однако он свою вину в причастности к преступлению отрицает.

Кроме того, стало известно, что на время поисков церемониальный жезл заменили дубликатом, чтобы проводить заседания, соблюдая процедуру.